موعد طرح تذاكر ذهاب النهائي الآسيوي بين الهلال وأوروا #الهلال_أوروا

ذكر تقرير إخباري، اليوم الإثنين، أن تذاكر مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، المقررة بين الهلال السعودي، وأوروا ريد دايموندز الياباني، في 9 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، ستطرح للبيع اعتباراً من الخميس المقبل.

وذكرت التقرير أن أسعار تذاكر المباراة ستتراوح بين 50 و5000 ريال سعودي، مع تخصيص عدد كبير من التذاكر لجماهير الفريق الياباني.

وكان الهلال تأهل إلى النهائي، بعد أن تجاوز أهلي جدة والاتحاد في دور 16 وربع النهائي، قبل أن يعبر عقبة السد في الدور نصف النهائي.

بينما تأهل أوروا ريد دايموندز إلى النهائي، بعد فوزه على أندية أولسان هيونداي الكوري، وشنغهاي الصيني، وجونجزوا الصيني.