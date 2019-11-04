رصد مخالفات بالجملة على مقاهي الشيشة بشرق الرياض

نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بوزارة الصحة حملة لضبط مخالفات المقاهي ومحلات بيع الشيش والمعسلات بشرق الرياض.

وشارك بالحملة عدة جهات منها وزارة التجارة وبرنامج مكافحة التدخين بصحة الرياض ومكتب العمل بمنطقة الرياض ومندوبين من اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.

وقد رصدت حملة التفتيش العديد من المخالفات وأصدرت بحقها الغرامات والعقوبات النظامية.

وكان من أهم المخالفات التي تم رصدها الدعاية والتسويق لمنتجات التبغ والبيع بما يخالف الأنظمة واللوائح بالإضافة إلى مخالفات لنظام العمل .

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود الجهات والوزارت أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بهدف ضبط أي مخالفات حيث رصدت الحملات السابقة العديد من المخالفات ومن أهمها السماح بدخول صغار السن لمقاهي الشيشة وهو الامر الذي تم ضبطه بإصدار العقوبات النظامية وتطبيق نظام المخالفات التي حددتها اللائحة.

وقد ساهمت هذه الإجراءات والحملات في التصدي لمخالفات نظام مكافحة التبغ بما يساهم في وقاية المجتمع وحمايته.