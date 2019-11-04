تعليم عسير يحذر المدربين من دخول مدارس البنات… أبلغوا جهة الإختصاص أو تحملوا مسؤوليتكم

حذر تعليم منطقة عسير جميع المدربين من دخول مدارس البنات بدون أخذ إذن جهة الاختصاص.

وفي تعميم حصلت “الوئام” على نسخة منه فقد وجه مدير عام التعليم بمنطقة عسير بعدم إدخال أي مدرب إلا بعد أخذ الموافقة من مدير عام التعليم وعدم دخول عمال الصيانة لمدارس البنات إلا بعد خروج جميع منسوبات المدرسة ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة مع إبلاغ جهة الإختصاص بذلك وفي حال مخالفة التعميم تتم المساءلة والتحقيق.

وجاء التعميم الذي وجه للمساعدين وجميع الإدارات والاقسام ومكاتب التعليم والمدارس والمعاهد في المنطقة نظرا لما لوحظ من بعض قائدات المدارس بالسماح لبعض منسوبي الصيانة أو العمال أو عقد دورات أو برامج داخل المدارس وتم عقدها دون علم جهة الإختصاص بالإدارة وتم مشاركة بعض المديرين في هذه الدورات .