إصابة ١٨ في حادث تصادم حافلتين بطريق عرفات الدائري

أصيب ١٨ شخصًا في حادث تصادم بطريق عرفة الخط الدائري، وتم نقل المصابين إلى مستشفى النور التخصصي ومستشفى الملك فيصل.

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، صباح اليوم الإثنين الساعة ٩:١٤ بلاغًا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم بين حافلتين في طريق عرفة الخط الدائري خلف الطوارئ، وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه ٩ فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني محمد الشريف.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ١٨ إصابة منها إصابة بليغة، تم تقديم الخدمة الإسعافات للمصابين، ونقلت ٦ إصابات إلى مستشفى النور التخصصي، كما نقلت ١٠ إصابات إلى مستشفى الملك فيصل.