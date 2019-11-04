“أرامكو” ترفع أسعار شحنات نفط ديسمبر المتجهة لآسيا

قالت أرامكو، اليوم الإثنين، إنها رفعت سعر ديسمبر لشحنات الخام العربي الخفيف المتجهة إلى المشترين الآسيويين 0.40 دولار للبرميل مقارنة مع نوفمبر ليصبح بعلاوة 3.40 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.

وزادت أرامكو، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في ديسمبر إلى شمال غرب أوروبا ليصبح بخصم 0.05 دولار للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتننتال، مرتفعًا بذلك 2.80 دولار للبرميل عن نوفمبر.

وتحدد سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة بعلاوة 3.35 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت لشهر ديسمبر، بزيادة 40 سنتًا عن نوفمبر السابق.