واشنطن: العقوبات الأمريكية تشمل قائد بالحرس الثوري ومستشار المرشد الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 9 أشخاص وكيان واحد مرتبطين بإيران.

وقالت مصادر إن الكيان الإيراني الذي فرضت عليه واشنطن عقوبات هو هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

وأضافت أن العقوبات الجديدة المتعلقة بإيران تشمل قائد مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري ومستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية ورئيس السلطة القضائية ورئيس أركان الجيش.

وتشمل العقوبات الأميركية إبراهيم رئيسي لدوره في قمع الثورة الخضراء وإعدام السجناء في إيران، كما تشمل صهر المرشد الإيراني ومستشاره للشؤون العسكرية ومدير مكتبه وقائد حرسه الخاص، كما تشمل نجل مرشد إيران مجتبي خامنئي.

وتشمل إبراهيم رئيسي لدوره في قمع الثورة الخضراء وإعدام السجناء في إيران.