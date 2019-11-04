الاتفاق يوقف التعاون مع الجهة المنظمة للجماهير ويقاضي المسيئين

ثمن مجلس إدارة فريق الاتفاق حرص هيئة الرياضة في حادثة مواجهة العدالة.

وقرر في بيان صحفي، إيقاف التعاون مع الجهة المنظمة للجماهير لإخلالها بالمعايير والإضرار بقيم النادي ومقاضاة المسيئين.

وكانت الهيئة العامة للرياضة، قد أعلنت قرارها النهائي بشأن أزمة دخول جماهير الاتفاق في مباراة الفريق أمام العدالة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بطريقة لا تتوافق مع معايير الحضور الجماهيري المطلوبة للحصول على الدعم المعلن والبالغ مليون ريال.

وقالت في بيان لها اليوم الإثنين: “إلحاقًا للبيان الصادر بتاريخ 25-10-2019م، والخاص بالتحقيق فيما تم تداوله حول دخول عدد من الجماهير بمباراة الاتفاق والعدالة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي أقيمت على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك بطريقة لا تتوافق مع معايير الحضور الجماهيري المطلوبة من أجل الحصول على الدعم المعلن والبالغ مليون ريال سعودي، كشفت التحقيقات التي تم إجراؤها وجود مخالفات من الجهة التي أَسند إليها نادي الاتفاق تسويق تذاكر النادي وتنظيم عملية دخول الجماهير، وذلك بإدخالها بصفة متكررة لزيادة عدد الحضور للمباراة من أجل الحصول على الدعم المالي بطريقة غير نظامية”.

وأضاف البيان: “تقرر حرمان نادي الاتفاق من الدعم المالي الخاص بالحضور الجماهيري لمباراته أمام العدالة، وإنذار النادي بعدم تكرار مثل هذه الممارسات، والتزامهم بالإشراف الكامل على الجهات المتعاقد معها لتسويق التذاكر وتنظيم عملية دخول الجماهير”.

وشددت الهيئة العامة للرياضة، على الأندية الرياضية ضرورة استشعار الهدف الأساسي من هذا الدعم ودورها في متابعة ومراقبة الشركات التي يتم التعاقد معها، لضمان عدم تكرار أي ممارسات تؤدي إلى الالتفاف على معايير دعم الحضور الجماهيري وعدم الإخلال بالآليات التي تم إقرارها في هذا الشأن.