أسعار النفط ترتفع 2% بفعل آمال التجارة وتحسن التوقعات

ارتفعت أسعار النفط دولارًا للبرميل، اليوم الإثنين، مدعومة بتحسن توقعات الطلب على

الخام ونمو أفضل من المتوقع للوظائف الأمريكية مما انضاف إلى آمال السوق حيال التوصل إلى اتفاق تجارة أولي بين الولايات المتحدة والصين هذا الشهر.

وبحلول الساعة 1613 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير مرتفعة 1.03 دولار بما يعادل 1.7% إلى 62.72 دولار للبرميل.

وزادت عقود الخام الأمريكي تسليم ديسمبر 1.10 دولار أو نحو 2% إلى 57.30 دولار.

واقترب برنت من أعلى مستوياته في أكثر من شهر وسط تفاؤل حيال التقدم في مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية وهو ما رفع مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية مرتفعة، الأمر الذي ساعد النفط.

وقال جون كيلدوف من أجين كابيتال: “تصريحات كلا الجانبين (الصين والولايات المتحدة) تروج بقوة لاتفاق تجارة، وهناك أيضا قناعة مجلس الاحتياطي الاتحادي بوضع اقتصادي يبدو أفضل حالا، مما يعود بالنفع على جميع أطراف العملية الاقتصادية”.

كانت الأسعار قفزت نحو دولارين للبرميل بعد أن قال مسؤولون أمريكيون إن اتفاقًا قد يجري توقيعه هذا الشهر.