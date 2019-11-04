نادي الصقور يعلن تفاصيل النسخة الثانية من #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للصقور

أعلن نادي الصقور السعودي أن موعد انطلاق “مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور” في نسخته الثانية، سيكون في الأول من ديسمبر المقبل ويستمر إلى السادس عشر منه وذلك في أرض المهرجان في ملهم شمال مدينة الرياض.

وأوضح المركز الإعلامي بنادي الصقور في بيان له اليوم أن تنظيم المهرجان في نسخته الثانية يأتي ضمن أهداف النادي للحفاظ على موروث الصيد بالصقور ، ودعم الصقارين في المملكة من خلال إقامة مسابقات مخصصة للصقور .

وأشار البيان إلى أن المهرجان سيتيح للصقارين وملاك الصقور من داخل المملكة وخارجها التنافس على جوائز مالية موزعة على مسابقتي الملواح ” الدعو ” 400 متر، و مزاين الصقور.

وبين أن فريق التسجيل الخاص بالمهرجان حدد 8 مدن لتسجيل الصقارين الراغبين في المشاركة بالمهرجان وذلك وفقاً للتواريخ التالية : ( الدمام 6 ـ 7 نوفمبر ، حفر الباطن 9 ـ 11 نوفمبر، عرعر 13 ـ 14 نوفمبر، سكاكا 16 ـ 17 نوفمبر، حائل 19 ـ 20 نوفمبر ، بريدة 22 ـ 23 نوفمبر، ينبع 11 ـ 12 نوفمبر، الرياض 15 ـ 25 نوفمبر ).

يذكر أن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور تعد الأكبر على مستوى العالم بعد دخول المهرجان في نسخته الأولى لموسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أن سجل مشاركة 1723 صقراً.