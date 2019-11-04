الشباب يعاود تدريباته.. والسهلاوي يبدأ برنامجه اللياقي

عاود الفريق الأول لكرة القدم مساء اليوم الاثنين تدريباته، وذلك بعد عودة اللاعبين من راحة أمس، منحت لهم من قبل المدير الفني خورخي ألميرون عقب فراغهم من لقاء التعاون.

استهل المدرب حصته التدريبية بتمارين تقوية عضلات في صالة الحديد تحت إشراف مدرب اللياقة ديغو أوسيي، عقب ذلك طبق اللاعبون بعض التدريبات الفنية في منتصف الملعب، ثم قسم المدرب اللاعبين لمجموعتين، الأولى ضمت المشاركون في لقاء التعاون، إذ أخضعهم المدرب لتمارين استشفائية واسترجاعية، فيما أدت المجموعة الثانية تمارين فنية منوعة، وذلك قبل أن يختتم المدرب مرانه بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.

وشهدت التدريبات مشاركة اللاعب تركي العمار، وذلك بعد اكماله برنامجه التأهيلي اللياقي، فيما غاب عن التدريبات الثلاثي عبد الله الشامخ، حسن معاذ، محمد سالم لشعورهم ببعض الآلام.

من جهته بدأ اللاعب محمد السهلاوي برنامجه اللياقي باللف حول الملعب بعد أن أكمل برنامجه العلاجي في عيادة النادي.