جامعة الأميرة نورة تدشن صالة “تداول” مع شركة السوق المالية

دشنت مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى اليوم صالة ” تداول ” في مقر كلية الإدارة والأعمال، بحضور رئيس مجلس إدارة السوق المالية السعودية ” تداول” سارة بنت جماز السحيمي والمديرين التنفيذيين في تداول وقيادات الجامعة.

وتأتي هذه الخطوة من الجامعة إسهامًا منها في تهيئة الطالبات لسوق العمل بالقطاع المالي، حيث يشكل وجود مثل هذه الصالة والمنصة بالحرم الجامعي تجربة فريدة من نوعها للطالبات تسهم بمعرفتهم بالسوق المالية وأدائها وآلية عملها.

وأكدت معالي مديرة الجامعة في كلمة ألقتها بهذه المناسبة أهمية رفع الوعي المالي للطالبات، وفهم سياسات وإجراءات أسواق المال، ومتابعة المستجدات في السوق المالي السعودي، مبينة أن دعم وتعزيز مفردات الاقتصاد القائم على المعرفة يعد أحد مرتكزات أهداف رؤية المملكة 2030، وأن التعاون بين القطاعات المختلفة يعكس الفهم العميق لماهية الحس الجمعي المسؤول تجاه نشر ونقل المعرفة، مشيدة بالتعاون الكبير الذي لقيته الجامعة من مجلس إدارة السوق المالية السعودية.

من جانبها بيّنت رئيس مجلس إدارة “تداول” سارة بنت جماز السحيمي في كلمتها أن هذه المبادرات تعد فرصاً جيدة لتزويد الطلاب في مرحلة مبكرة بالمعلومات المطلوبة والخبرة العملية، مشيرة إلى أن “تداول” أطلقت العديد من المبادرات في إطار برنامج “استثمر بوعي” الذي يرتكز على التعلم والتفاعل والتطبيق والتنافسية مثل نظام تداول الافتراضي وورش العمل، والمسابقات التي تسمح للطلاب بالتعلم على نظام التداول الافتراضي الخاص بنا.

وأكدت السحيمي أن “تداول” تتطلع إلى مواصلة العمل مع جامعة الأميرة نورة لتطوير المهارات والخبرات المحلية وإحداث تأثير إيجابي على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي في المملكة على المدى الطويل.

من جهتها أوضحت عميدة كلية الإدارة والأعمال الدكتورة غادة بنت عبدالرحمن العريفي أن صالة “تداول” في الجامعة، تخدم أكثر من تسعة وثلاثين ألف طالبة وستة آلاف موظفة، بإجمالي خمسة وأربعين ألف منسوبة في الحرم الجامعي، مشيرة أن هذه الرعاية للصالة من شركة تداول تُعدُّ مثالًا للشراكة الفاعلة بين الجامعات والقطاعات المختلفة.

واختتم الحفل بتوقيع مذكرة تفاهم بين شركة السوق المالية السعودية “تداول” وكلية الإدارة والأعمال في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن تهدف إلى التعاون بين الطرفين لنشر ورفع الثقافة الاستثمارية ومبادئ الاستثمار لدى طالبات الجامعة بالإضافة إلى تزويدهم بالموارد والأدوات اللازمة لتمكينهم من الاستثمار بمهارة وبوعي.

ومثّل كلية الإدارة والأعمال في التوقيع عميد معهد التنمية والخدمات الاستشارية الدكتور أحمد بن ضيف الله اليوسف ومن جانب شركة السوق المالية السعودية مدير عام الإدارة العامة للاتصال المؤسسي والتسويق محمد مصطفى حسوبة.