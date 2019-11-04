منع_تزيين_الورد_بالفلوس.. مواطنون يرفضون تشويه العملة والرياء بها

في حرص منهم على الحفاظ على العملة الوطنية، عبر مواطنون عن رفضهم لتشويهها أو تغيير معالمها أو تزيين الورود بها.

ودشن المغردون وسما شارك فيه الآلاف، حمل اسم “#منع_تزيين_الورد_بالفلوس “.

واقترح ناشطون طرقا كثيرة لمساعدة المرضى أو المشاركات الاجتماعية عن طريق النقود، بعيدا عن البذخ و الطرق غير الحضارية وغير المسؤولة.

واعتبر كثيرون أن تزيين الورد بالنقود يمثل نوعا من أنواع الرياء و الإسراف وهذا ما يرفضه الدين.

وكانت النيابة العامة قد حذرت، أمس، من تغيير معالم النقود المتداولة نظامًا داخل المملكة أو تشويشها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية أو إنقاض وزنها أو حجمها أو إتلافها جزئيًا بأية وسيلة.

وقالت في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر”، اليوم الأحد، يعاقب كل من تعمد بسوء قصد بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.