20 جهة خيرية تبحث توحيد العمل التطوعي في مكة المكرمة

أكد مدير عام جمعية البـر بجدة المهندس محيي الدين حكمي على ضرورة تدريب الأيتام والأسر محدودة الدخل على الحرف الضرورية وذلك خلال اللقاء الأول للجمعيات الخيرية الذي استضافته (البر) والذي ضم أكثر من 20 جهة خيرية بمنطقة مكة المكرمة.

وبين المهندس حكمي أن اللقاء خرج بالعديد من التوصيات المهمة في لقائه الأول أهمها التأكيد على خدمة المستفيدين على أكمل وجه، وتدريبهم وتطوير مهاراتهم وتعليمهم حرف ضرورية تعينهم على ظروف الحياة وتمكنهم من الاكتفاء الذاتي.

فيما أبان أن نتائج النقاشات جاءت بضرورة التنسيق بين الجمعيات لخدمة المستفيدين، وتوحيد العمل التطوعي في جمعية واحدة متخصصة ، واستثمار الأوقاف بما يحقق الأمان المالي للجمعيات ، وإقامة شراكات تعاونية بين الجهات الخيرية تهدف إلى تطوير العمل الخيري.

وأكد مدير عام البـر أن مسؤولو الجمعيات طالبوا بضرورة أنه في حالة عدم قدرة أي جمعية على مساعدة مستفيد أن تقوم بتوجيهه إلى جمعية أخرى لمساعدته، وهذا هو الهدف الأسمى للجمعيات بتلبية مطالب المستفيدين وأن تكون على قدر المسؤولية.

يذكر أن فكرة اللقاء انطلقت من جمعية البر بجدة وبادرت باحتضانه وذلك ضمن اهتمامات الجمعية في تطوير العمل الخيري.