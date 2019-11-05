ريال مدريد الأسوأ هجومياً في أوروبا

يعيش فريق ريال مدريد الإسباني أزمة كبرى على الجانب الهجومي، خلال الموسم الحالي محلياً وأوروبياً، حيث فشل في هز الشباك خلال 4 مباريات في بطولتي الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا.

سقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي أمام ريال بيتيس بالجولة 12 من “الليغا”، ولم يحقق أي انتصار كبير هذا الموسم، باستثناء فوزه على ليغانيس 5-0، وعلى غرناطة 4-2.

ويعانى الريال من عقم تهديفي في الكثير من المباريات، حيث لا يوجد سوى هداف واحد في الفريق هو كريم بنزيما الذي سجل 7 أهداف في 14 مباراة خاضها الفريق حتى الآن، بمعدل نصف هدف في المباراة، بينما لم يسجل لوكا يوفيتش سوى هدف وحيد، والأمر نفسه ينطبق على إيدين هازارد، أما بيل فسجل هدفين فقط.