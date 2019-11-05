شاهد التفاصيل: وظائف أكاديمية في #جامعة_نورة #PNU #وظايف_شاغرة

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن وظيفة أكاديمية شاغرة درجة “معيد” تخصص (لغة صينية) :

ومن الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمات: أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية من العنصر النسائي.

أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو غير سعودية معترف به وألا يقل تقديرها العام في مرحلة البكالوريوس عن “جيدجداً”.

ألا يتجاوز عمرها 30 عاماً وإذا كانت المتقدمة ملتحقة ببرنامج ماجستير وفق شروط الجامعة، يجب أن يكون التخصص مدرج في الإعلان.

اجتياز الاختبار الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية وأن تكون حاصلة على ما لا يقل عن مستوى (VI) في اختبار HSK (اختبار الكفاءة اللغوية في اللغة الصينية). (إرفاق صورة من الشهادة).

المستندات المطلوب إرفاقها:

1- صورة من الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدمة (بطاقة الأحوال المدنية) سارية المفعول.

2- إرفاق صورة المؤهل العلمي (الوثيقة) والسجل الأكاديمي.

3- صورة طبق الأصل للوثائق من إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم إذا كانت حاصلة عليها من خارج المملكة.

4- إرفاق المستندات المطلوبة المذكورة في الشروط.

5- السيرة الذاتية.

6- الخبرات السابقة (إن وجدت).

ملاحظات هامة للمتقدمات :

التقديم عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني (بوابة التوظيف الإلكترونية) وينتهي بنهاية يوم الخميس تاريخ 1441/3/17هـ الموافق 2019/11/14م.

سوف يتم استبعاد طلب الوظيفة في الحالات الآتية:

1- عدم إرفاق الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدمة.

2-​ عدم إرفاق المستندات المطلوبة بالشروط، أو عدم انطباق شروط الوظيفة، أو عدم استكمال البيانات المسجلة.

يمكن للمتقدمة تعديل وتحديث البيانات والمستندات أثناء فترة التقديم، ولا يقبل إرفاق أي مستندات بعد انتهاء الفترة المحددة للتقديم، على أن تتحمل المتقدمة مسؤولية صحة البيانات المدخلة ومطابقتها للمستندات المطلوبة.

عند وجود أي استفسار يسعدنا تواصلكم مع فريق وحدة التوظيف على البريد الإلكتروني:

[email protected]

وأرقام الهاتف: 8243125/ 8243069/ 8243049/ 8243081