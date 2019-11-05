اختتام برنامج القيادة الشبابية بالمدينة الكشفية في الطائف 

اختتم نادي الحي الترفيهي التعليمي بمدينة الملك فهد الكشفية بالحوية مساء أمس الأثنين برنامج القيادة الشبابية والذي قدمه المدرب أحمد المطيري وبرعاية من لجنة التنمية الأهلية بالسيل ومراكز الأحياء بالطائف.

ويستهدف البرنامج الذي استمر لمدة ثلاثة أسابيع مرتادي النادي ولدعمهم و كي يصبحوا روادا للتغيير بمجتمعاتهم من خلال تطوير وتنفيذ أفكار إبداعية تقدم حلولا للمشكلات والتحديات الموجودة بها.

وذلك بحضور قائد نادي الحي الاستاذ شعلان العتيبي ومشرفي النادي وممثلي الجهات الراعية .

وفي ختام البرنامج سلمت الشهادات والجوائز للمشاركين في برنامج القيادة الشبابية .