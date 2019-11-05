هذه هي المبادئ الـ6 لـ #اتفاق_الرياض #السعودية #اليمن

من المتوقع أن تشهد الرياض،اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي والذي تم التوصل إليه برعاية سعودية.

ونقلت صحف سعودية عن مصادر مطلعة، أن أهم المبادئ الستة في الاتفاق تتمثل فيما يلي:

1- الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي.

2- وقف الحملات الإعلامية المسيئة بين الطرفين.

3- توحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لإنهاء انقلاب “ميليشيات الحوثي”.

4- مواجهة تنظيمي “القاعدة” و”داعش”.

5- تشكيل لجنة من التحالف بقيادة السعودية لمتابعة تنفيذ الاتفاق.

6- مشاركة المجلس الانتقالي في وفد الحكومة لمشاورات الحل النهائي.

ومن الترتيبات السياسية والاقتصادية بحسب ما نقلته قناة “العربية”:

– تباشر الحكومة أعمالها من عدن خلال 7 أيام من الاتفاق.

– تفعيل مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة وصرف الرواتب.

– إيداع موارد الدولة في البنك المركزي بعدن والصرف بموجب الميزانية.

– تفعيل أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد وإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي.

– تشكيل حكومة كفاءات من 24 وزيراً مناصفة بين الشمال والجنوب.

– اختيار الوزراء ممن لم ينخرطوا في القتال والتحريض خلال الأحداث الأخيرة.

– تعيين محافظ ومدير للأمن في عدن خلال 15 يوماً.

– تعيين محافظين لأبين والضالع خلال 30 يوماً.

– تعيين محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية خلال 60 يوماً.