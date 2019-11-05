انقطاع خدمات الإنترنت في معظم أنحاء العراق #العراق_ينتفض

قال مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت في ساعة متأخرة من مساء الاثنين إن خدمات الإنترنت انقطعت في بغداد ومعظم أنحاء العراق، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقال مرصد نتبلوكس في بيان “في أثناء كتابة البيان انخفضت اتصالات الإنترنت العامة لما دون 19 في المئة عن المستويات المعتادة مما قطع الخدمة عن عشرات الملايين من المستخدمين في بغداد”.

وتابع البيان بأن البصرة وكربلاء ومراكز سكانية أخرى تأثرت أيضاً. ورأى المرصد “نعتقد أن الانقطاع الجديد هو أكبر انقطاع نرصده في بغداد حتى اليوم”.

كانت السلطات العراقية قد قطعت خدمات الإنترنت من قبل في مواجهة موجة الاحتجاجات.