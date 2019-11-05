تعليم الطائف يعتمد افتتاح وحدات خدمات اشرافية جديدة

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف افتتاح وحدات خدمات إشرافية في مركز ظلم ومقرها ثانوية ظلم وأخرى في مركز الركنة ومقرها مجمع الركنة التعليمي .

من جانبه دشن مساعد المدير العام للشؤون المدرسية محمد بن عامر النفيعي بحضور مدير إدارة الموارد البشرية عبدالله الحارثي ومدير الادارة القانونية و عدد من المشرفين التربويين والموظفين ، منظومة وحدة تطوير الموارد البشرية للتطوير المهني ( المنجز) لإدارة الموارد البشرية .

ويعمل النظام على تقديم خدماته التدريبية المتكاملة لشاغلي الوظائف غير التعليمية والمستخدمين والحراس والعمال (بنين وبنات) ، ويتضمن عددا من عمليات التدريب ابرزها الترشيح واختيار المرشحين وفق الأنظمة واللوائح وتبليغهم بالقبول عن طريق البريد الالكتروني ورسائل الجوال والتسجيل الالكتروني لبيانات وأحوال المتدربين والمدربين أثناء حضور البرنامج .

وتسجيل الحضور والغياب اليومي في الدورات المقامة داخل تطوير الموارد البشرية وإصدار الشهادات ومشاهد الحضور إلكترونياً. واستخراج تقارير تقييم البرامج المنفذة. واستخراج التقارير الدورية المطلوبة من إدارة الموارد البشرية.

بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة لجميع منسوبي الإدارة من شاغلي الوظائف غير التعليمية (بنين وبنات) . فيما عقدت إدارة الإشراف التربوي للبنات في الطائف لقاءً تعريفيا لعرض مؤشرات نواتج التعلم ” قيادة فاعلة لنتواتج عالية ”وذلك في مسرح الادارة بالفيصلية ” بنات ” تحت إشراف مديرة الإشراف التربوي هند الزرقي وتنفيذ أخصائية التقويم فاطمة الصخيري وحضور مشرفات القيادة المدرسيةومديرات المكاتب والمدارس وأخصائيات التقويم في المدارس .

يهدف اللقاء الى تحسين فاعلية أداء الاشراف التربوي ووصف مستمر للأداء وفق المعايير والنتائج المحددة والعمل على إجراءات تصحيحية لتغير المنحني في النتائج،ومتابعة تطبيقها في مدارس , مستهدفاً قادة المكاتب والمدارس بتعليم الطائف .

وأوضحت أخصائية التقويم الصخيري أن مؤشرات نواتج التعلم تهدف الى إحداث نقلة نوعية موثقة بالمؤشرات الكمية والنوعية في تلك النواتج وتركز على تحسين نواتج التعلم المعرفية والمهارية والعمل على تحديد نقاط القوة لدى الفئات الإشرافية والمدرسية المختلفة وأن المؤشرات ليست مساءلة، وليست رقابة وليست تقويم وظيفي إنما هي مساعدة ودعم للعاملين في الميدان التربوي .

وتناول اللقاء التعديلات الجديدة على منظومة الأداء الإشرافي وركز على نواتج التعلم ورفع التحصيل الدراسي لدى الطلاب.

وأهمية التعاون بين المشرف وقائد المدرسة والمعلم لاتخاذ الإجراءات التصحيحية للمدرسة في نواتج التعلم ورفع تقارير من القائد ورئيس القسم وأخصائي التقويم عن مدى التحسن في مستوى الطلاب بعد إجراء الاختبارات، في إطار تحسين وتنمية مهارات القيادات المدرسية في تطبيق مؤشرات نواتج التعلم.

وفي نهاية اللقاء شكرت مديرة الإشراف التربوي قادة المكاتب والمدارس وأثنت على جهودهن على تحسين العملية التعليمية والوصول الي نتائج تعلم عالية .