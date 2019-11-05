الكبار يبحثون عن حسم التأهل مبكراً في دوري أبطال أوروبا

تقام اليوم الثلاثاء 8 مباريات في اليوم الأول من مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث تسعى الأندية المرشحة للمنافسة على اللقب، أن تحسم تأهلها إلى ثمن النهائي، وتجنب حدوث أي مفاجآت في آخر جولتين.

ستكون أبرز مباراة في مجموعة الموت، التي تجمع بروسيا دورتموند مع إنتر ميلان، في عقر دار الفريق الألماني، الذي يسعى إلى الثأر من خسارة في أرض “النيراتزوري” بنتيجة 0-2.

ويتساوى الفريقان برصيد 4 نقاط، في المركز الثاني في المجموعة السادسة خلف المتصدر برشلونة برصيد 7 نقاط، حيث أن نتيجة هذه المباراة ستحدد بشكل كبير الفريق الذي سيرافق “البلوغرانا” إلى دور 16، خاصة أن البارسا سيخوض مباراة سهلة على أرضه أمام متذيل الترتيب سلافيا براغ الذي خسر في الجولة الماضية 1-2 من الفريق الكاتالوني.

أما ثاني المباريات القوية ستجمع أياكس المتأهل إلى نصف نهائي النسخة السابقة، أمام تشيلسي على ملعب الأخير، حيث يتساوى الفريقان في صدارة المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط لكل منهما، ويأمل “البلوز” أن يكرر تفوقه على الفريق الهولندي، بعدما كان قد فاز في لقاء الذهاب 1-0.

ويترقب فالنسيا نتيجة هذه المباراة بفارغ الصبر، حيث يحتل الفريق الإسباني المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وسيخوض مواجهة سهلة على أرضه مع متذيل الترتيب ليل الفرنسي، بعدما كانت انتهت مباراتهما في أرض الأخير بالتعادل 1-1.

أما حامل اللقب، ليفربول يسعى إلى حسم تأهله مبكراً عندما يستضيف جينك البلجيكي، حيث يأمل “الريدز” إلى تكرار تفوقه بعد فوزه في بلجيكا بنتيجة 4-1، إضافة إلى الاستمرار في ملاحقة نابولي على صدارة المجموعة الخامسة، التي يتصدر الفريق الإيطالي برصيد 7 نقاط مقابل 6 لـ “الريدز”، إذ يخوض نابولي مواجهة سهلة على أرضه أمام ريد بول النمساوي.

في المقابل ستشهد المجموعة السابعة مواجهات متكافئة، خاصة في ظل امتلاك الأندية الأربعة حظوظاً كبيراً في التأهل إلى دور 16، حيث يلعب المتصدر لايبزيغ الألماني برصيد 6 نقاط خارج أرضه مع زينيت الروسي الذي يمتلك في رصيده 4 نقاط، بينما يحل متذيل الترتيب بنفيكا برصيد 3 نقاط ضيفاً على ليون الذي في جعبته 4 نقاط.