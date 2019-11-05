التقاعد: إنشاء مجمع تجاري وترفيهي عصري على مساحة 95 ألف متر مربع بالرياض

وقعت المؤسسة العامة للتقاعد اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة الموحدة للتطوير العقاري، بهدف إقامة مجمع تجاري وترفيهي عصري يلبي كافة متطلبات الحياة الفاخرة في حي الحمراء بشرق مدينة الرياض ويقع المشروع على الطريق الدائري الشرقي.

وقع الاتفاقية من جانب المؤسسة معالي المحافظ محمد بن طلال النحاس، ومن جانب “شركة الموحدة” الرئيس العام صاحب السمو الأمير بندر بن خالد بن فهد آل سعود، وذلك في مقر شركة الاستثمارات الرائدة.

وأعرب معالي المحافظ عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي من المخطط أن تثمر عن أحد أهم متطلبات قاطني حي الحمراء، وهي إقامة مجمع تجاري ترفيهي على مساحة 95 ألف متر مربع، بتصميم فريد من نوعه.

حيث يضم المجمع مجموعة منتقاة من المطاعم والمقاهي العالمية، والمتاجر المتخصصة في توفير متطلبات أسلوب الحياة العصري، بالإضافة إلى دار للعرض السنيمائي، وخيارات ترفيهية متعددة، وغيرها الكثير من الأنشطة المختلفة. بالإضافة إلى مجموعة من المسطحات المائية الجمالية التي تفضي على المجمع طابع فريد من نوعه.

من جانبه أشار صاحب السمو الأمير/ بندر بن خالد بن فهد آل سعود إلى أنه من الأهداف المميزةلتوقيع هذه الاتفاقية هو تعزيز جسور الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسة، كما ذكر سموه بأن المشروع التجاري الترفيهي المراد اقامته في حي الحمراء وتميز موقعه الممتد علي طول الدائري الشرقي سوف ينفرد بتصاميم معمارية عصرية متناغمة مع التفاصيل الجمالية لواجهات المبنى المطلة علي الدائري الشرقي.

إضافة الى الممشى الذي تتوسطه مسطحات خضراء ومائية مع تطبيقات الإضاءة بطابع حديث لخلق أيقونة عصرية حتى ينعم رواد هذا المشروع من شرق مدينة الرياضبأفضل أنماط الحياة الترفيهية وبتجارب نوعية وفريدة من متعة التسوق وتجارب عائلية فريدة ومتميزةلتنوع المواد الترفيهية داخل المجمع التجاري، كما تعتزم شركة الموحدة للتطوير العقاري بأن يكون المشروع من النماذج الحديثة للمراحل القادمة في مسيرتها القادمة بعد أكثر من عشرة أعوام من الريادة في السوق السعودي في مجال تطوير مراكز التسوق الخارجية وذلك ببناء وتشغيل أكثر من 50 مركز تسوق حول المملكة حتى الآن.