«التعليم» تحدد موعد «اللقطة المعلوماتية» وتشدد على أهميتها

حددت وزارة التعليم الوقت المعتمد لأخذ اللقطة المعلوماتية والمكانية للعام الدراسي 1440/1441هـ، والذي سيكون بتاريخ 6/4/1441هـ والوقت المعتمد للبدء في تحديث البيانات للعام الدراسي اعتبارا من يوم الاحد 6-3-1441هـ.

جاء ذلك في تعميم لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد أل الشيخ وجهه لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات حصلت “الوئام” على نسخة منه.

وتضمن التعميم الوقت المعتمد للبدء في تحديث البيانات للعام الدراسي 1441-1441هـ هو يوم الثلاثاء 6-3-1441 علما بأن اللقطة المعلوماتية والمكانية سيتم أخذها يوم الثلاثاء بتاريخ 6-4-1441هـ.

وطالب التعميم بضرورة التأكد من صحة البيانات المدخلة واكتمالها وفق التعليمات في الدليل الارشادي للقطة المعلوماتية.

وأردف التعميم أنه: على إدارات التعليم توجيه المدارس للدخول على نظام الخارطة التعليمية عن طريق الرابط:

https://gisschool.moe.gov.sa

وتسجيل الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بنظام نور لتحديث مواقع الاحداثيات الخاصة بموقع المدارس.

وشدد التعميم على المتابعة الشخصية حتى تكون بيانات المدارس كاملة وخالية من الأخطاء وممثلة للواقع الفعلي.