“المخدرات” تطيح نجمة ألعاب القوى!

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن متسابقة ألعاب القوى الهولندية ماديا غفور عوقبت بالسجن لثمانية أعوام ونصف العام بعد العثور على حبوب النشوة (إكستاسي) ومخدر الميثامفيتامين بقيمة مليوني جنيه استرليني (2.58 مليون دولار) في سيارتها بألمانيا.

وأوقفت غفور (27 عاما) في نقطة تفتيش حدودية في إيتن في يونيو حزيران حيث عثرت الشرطة على 50 كيلوجراما من حبوب النشوة وكيلوجرامين من الميثامفيتامين بالإضافة إلى 11950 يورو.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن العداءة، التي شاركت مع هولندا في سباق التتابع أربعة في 400 متر بأولمبياد ريو دي جانيرو 2016، دفعت ببرائتها من الاتهامات أمام المحكمة وقالت إنها كانت تعتقد أنها تحمل مواد منشطة.

وقال الاتحاد الهولندي لألعاب القوى إنه مصدوم من القضية وسيحقق في مزاعم غفور المتعلقة بالمواد المنشطة لمعرفة من تورط معها أيضا.

وأضاف في بيان “يدين اتحاد ألعاب القوى أي استخدام أو اتجار في المخدرات أو المنشطات وملتزم تماما بالقوانين الهولندية المتعلقة بالمنشطات.

“تم تحويل القضية إلى سلطات المنشطات للتحقيق في مدى انتهاك لوائح المنشطات”.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن غفور رفضت الكشف عمن كانت تنقل إليه المخدرات وقالت إنها تخشى على سلامة أسرتها.