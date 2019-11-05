منح جائزة “أبطال رسل السلام” لشخصيتين سعوديتين

منحت المنظمة الكشفية العالمية، جائزة أبطال رسل السلام لعام 2019 لشخصيتين سعوديتين، ليكونوا سفراء لنشر ثقافة السلام عالمياً، حيث تم منحها للقائد الكشفي معاذ النجيفان، والمرشدة نجود الشمري، ضمن 12 شخصية من أصل 80 شاركوا في الجائزة يمثلون 38 جمعية واتحاد وهيئة كشفية حول العالم.

جاء ذلك في ختام حفل الجائزة الذي أُقيم يوم أمس بالكويت برعاية سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وحضور معالي وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري، ونائب مُدير المكتب الإقليمي الكشفي العربي رفعت السباعي، وعددٍ من الشخصيات من المنظمة الكشفية العالمية والصندوق الكشفي العالمي.

وأوضح رئيس اللجنة الكشفية العربية الدكتور عبدالله الطريجي، بالمناسبة أن الفاعلية تضمنت تكريم سفراء العمل التطوعي والانساني والتنمية المستدامة، مُشيراً إلى تقدم أكثر من 30 ألف كشاف لنيل الجائزة، ووقع الاختيار على استضافة دولة الكويت لتدريب هؤلاء السفراء ليجوبوا العالم لنشر السلام وثقافة العمل التطوعي، وأن ذلك جاء ضمن توصيات المؤتمر الكشفي العربي الـ 29 الذي عًقد في مدينة شرم الشيخ المصرية خلال أكتوبر الماضي دعماً لتبادل الخبرات بين الشباب.

وأعربا النجيفان والشمري عن اعتزازهما بمنحهما تلك الجائزة العالمية، كشخصيتين من المملكة منبع الإسلام القائم على السلام، آملين أن يكونوا خير رسل سلام في مهمتهم القادمة.

من جانبه هنأ الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي تلك الشخصيتين مؤملاَ أن تسهما في بناء ثقافة السلام بين الشعوب وتحقيق أهداف المشروع الكشفي العالمي رسل السلام الذي انطلق من المملكة وبدعم من حكومتها، مقدماً شكره لمعالي رئيس الجمعية الدكتور حمد آل الشيخ، ولنائبه الدكتور عبدالله الفهد، على الدعم والتشجيع والمتابعة التي يجدونها مما جعل الجمعية تتصدر المشهد الكشفي العالمي في كثير من المحافل العالمية.