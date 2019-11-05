عاجل.. ضبط تشكيل عصابي امتهن سرقة كيابل قيمتها 9 ملايين وقتل أحد المشاركين لخلاف بينهم

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من كشف تشكيل عصابي يمتهن سرقة الكيابل الكهربائية والقبض على عناصره وعددهم (20) متهمًا من الجنسية الباكستانية تراوحت أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بسرقة كيابل كهربائية من مواقع مشاريع تحت الانشاء والاعتداء على القائمين بحراستها بضربهم وتقييدهم.

وأوضح أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب (21) جريمة سرقة كيابل تبلغ قيمتها ما يقارب (9) ملايين وسبعون ألف ريال بالمدينة المنورة وينبع ومكة المكرمة وجدة والطائف وحائل، وقيامهم بقتل أحد المشاركين معهم وحرق جثته ودفنها في محافظة جده لخلاف بينهم في تصريف المسروقات، وقد جرى إيقافهم واتخاذ كافة الاجراءات النظامية بحقهم.

وأعلنت شرطة منطقة المدينة المنورة عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بحزم وصرامة للقبض على كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.