“أرامكو” تكرّم 6 مصنّعين محليين في “ملتقى الجودة 2019”

كرمت أرامكو السعودية، عددًا من المصنّعين الوطنيين الذين تميّزوا بتقديم سلع عالية الجودة، وذلك خلال ملتقى أرامكو السعودية للجودة والتميّز 2019م، الذي يُعقد للسنة الثانية على التوالي في الدمام، تحت شعار “قيادة التغيير في جودة التصنيع والبناء والخدمات”.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز التميّز في الجودة وتوفير منصة لأرامكو السعودية، والجهات ذات الصلة في قطاع التصنيع، لمشاركة الأفكار وإثبات مكانتها في مجال الجودة، وتشجيع الصناعة المحلية والارتقاء بها إلى المنافسة العالمية، فضلًا عن تشجيع المنافسة بين المصنّعين الوطنيين، ورفع معدلات توطين الوظائف في القطاع الصناعي.

وبهذه المناسبة، قال نائب الرئيس للخدمات الهندسية في أرامكو السعودية، المهندس عبدالله البيز: “تهدف أرامكو السعودية إلى الاحتفاء بقطاع الجودة المتطور في المملكة، وتشجيع العلامة التجارية “صنع في السعودية” من خلال جوائز جودة الأداء، كونها أحد معايير الجودة الوطنية، وزيادة ثقة المستهلك في المنتجات والمشاريع المحلية”.

وأضاف البيز: “يأتي هذا الملتقى كمبادرة من أرامكو السعودية لتحسين الجودة على المستوى الوطني، سواءً في مجال التصنيع أو مشاريع المقاولين والموردين، الأمر الذي من شأنه تحقيق منتج وطني عالي الجودة. كما أنه يمثّل فرصة لعرض أفضل الممارسات في الجودة، وتحفيز المنافسة بين المصنّعين والمقاولين لزيادة الكفاءة”.

يُشار إلى أنه شارك في الملتقى متحدثون من عدد من المنظمات الإقليمية والدولية التي تغطّي الأعمال والأوساط الأكاديمية والصناعة، تطرقوا إلى مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك أنظمة جودة التصنيع وأنظمة جودة البناء وتقنيات التفتيش وأدوار المؤسسات في الجودة.

وضمّت الشركات الفائزة بجوائز هذا العام ما يلي: في قطاع الشركات الكبرى، فاز بالمركز الأول شركة أرسيلورميتال تيوبيلر برودكتس الجبيل، فيما حصلت شركة الجبيل لخدمات الطاقة على المركز الثاني، وشركة مصنع ناصر سعيد الهاجري لتشكيل المعادن على المركز الثالث. وفي قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، فاز بالمركز الأول شركة مصنع الصمامات الصناعية، فيما جاءت شركة اس اند تي الخليج المحدودة في المركز الثاني، وحلّت شركة الرشيد اشكروفت للأجهزة المحدودة في المركز الثالث.