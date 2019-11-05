مذكرة تفاهم بين “ساما” وسلطة دبي للخدمات المالية للإشراف على الأعمال المصرفية

وقعت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، مذكرة تفاهم مع سلطة دبي للخدمات المالية، تهدف إلى تطوير التعاون المتبادل بين الجانبين في الإشراف على الأعمال المصرفية والتأمين.

وتمت مراسم التوقيع خلال لقاء جمع الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد، وصائب أيغنر رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية.

وستعمل مذكرة التفاهم على تسهيل تبادل المعلومات بين الطرفين وتعزيز عملية الإشراف على المؤسسات المالية التي يشرف عليها الأطراف في المملكة العربية السعودية ومركز دبي المالي العالمي. كما سيركز الطرفان بموجب المذكرة على التعاون الوثيق ضمن نطاق اختصاصاتهما وتعزيز آفاق التعاون القائمة بينهما وذلك من خلال تنظيم الزيارات المتبادلة الهادفة إلى تبادل الخبرات والمعلومات.

في هذا الإطار، أشار الدكتور الخليفي، إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع سلطة دبي للخدمات المالية سيعزز تحقيق المزيد من أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الخدمات المالية، كذلك تبادل المعلومات في مجال الخدمات المالية، حيث من المتوقع أن يساهم تبادل الخبرات الرقابية على الجهات الخاضعة لإشراف الجهتين في رفع كفاءة العمل الإشرافي للجهتين. كما أكد معاليه دعم مؤسسة النقد العربي السعودي لأوجه التعاون التي نصت عليها المذكرة وأن تكون خطوة يحتذى بها للجهات المختلفة بين البلدين وفي المنطقة.

من جانبه، قال صائب أيغنر: يسرنا توقيع هذه المذكرة للارتقاء بعلاقات التعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لاسيما أنها ستساعد في تعزيز شفافية أعمال وأنشطة الخدمات المالية في مناطق الاختصاص التابعة للطرفين، وستسهم الزيارات المتبادلة في تقوية العلاقات القائمة بيننا، فضلًا عن تبادل المعلومات وصياغة الإستراتيجيات وخطط العمل الفعالة من أجل تحسين الأطر التنظيمية التي تحكم أسواقنا المالية، وبالتالي تعزيز قطاع الخدمات المالية والإسهام في استقراره في المنطقة. ولفت أيغنر إلى أن مذكرة التفاهم ستتيح، بالإضافة إلى التعاون في مجال الدعم التقني والاستشارات وتسوية المنازعات، فرصة لإعارة الخبراء والمختصين بين الطرفين، والتي بدورها ستؤدي إلى ترسيخ العلاقات بين مؤسسة النقد العربي السعودي وسلطة دبي للخدمات المالية.