ترحيب عربي ودولي بـ #اتفاق_الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي

لقي اتفاق الرياض الذي تم توقيعه، اليوم الثلاثاء، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، ترحيب عربي ودولي، والتي جرت مراسم توقيعه بحضور صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وجاءت في مقدمة الدول، مملكة البحرين التي رحبت بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، مؤكدة أن اتفاق الرياض يجسد الدور الريادي والاستراتيجي للسعودية في حفظ أمن واستقرار المنطقة.

كما أكدت موقفها الثابت والداعم لكافة الجهود التي تبذلها السعودية في تعزيز الأمن القومي العربي.

فيما بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بمناسبة التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة

الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأعرب أمير الكويت عن أمله في أن يسهم هذا الإتفاق في تعزيز وحدة الصف والتوصل لحل الخلافات وبما يعزز الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية،بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

كما بعث ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح،رئيس مجلس الوزراء، ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس هادي.

وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، بالقيادة السعودية وهنأ الأطراف اليمنية على توقيع اتفاق الرياض، مقدرًا الدور الذي لعبته دولة الإمارات للتوصل إلى الاتفاق.

كما أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بتوقيع اتفاق الرياض ووصفه بأنه خطوة تاريخية مهمة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره.

هنأ مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الثلاثاء، حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي على توصلهما لاتفاق الرياض.

وقال جريفيث في بيان صحفي، إن هذا الاتفاق يرسم ملامح المرحلة المقبلة و يمثل خطوة مهمة في جهودنا الجماعية الرامية الى التوصّل الى تسوية سلمية للنزاع في اليمن.

وأشار إلى أن الإصغاء إلى أصحاب العلاقة الجنوبيين المعنيين غاية في الأهمية للجهود السياسية المبذولة لإحراز السلام في البلاد.

وتابع المبعوث الأممي بالقول: “لا يفوتني أن أعبر عن امتناني للمملكة العربية السعودية لتوسّطها الناجح من أجل إبرام هذه الاتفاقية ولجهودها الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها دون كلل أو ملل”.

وعبر عن أمله بأن تعزز هذه الاتفاقية الاستقرار في عدن وتوطده في المحافظات المحيطة بها وتنعكس تحسينًا في حياة المواطنين اليمنيين.