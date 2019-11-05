عقوبة الإيقاف تنتظر بلايلي #الاهلي #بصق_البلايلي_على_لاعب_الجندل

أعلن ناشطون ومتابعون على وسائل التواصل الاجتماعي،اليوم، عن استيائهم من لاعب الأهلي البلايلي بعد أن وثقت الكاميرات فعلا مشينا منه ببصقه على أحد لاعبي فريق الجندل في المباراة التي جمعت بين الفريقين.

و أعلنت شريحة كبيرة من الجماهير عن غضبها مطالبين لجنة الانضباط بمعاقبة البلايلي ،الذي على ما يبدو بات ينتظر عقوبة وشيكة قد تصل للإيقاف 6 مباريات و غرامة 10 آلاف ريال.

فيما انتشر هاشتاج بعنوان #بصق_البلايلي_على_لاعب_الجندل على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بقوة حاملا تفاعلا كبيرا من رواد الموقع الذين اعلنوا عن رفضهم لمثل هذه الأفعال غير المسؤولة في ملاعب المملكة .