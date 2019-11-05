الكويت: المشاورات مستمرة مع المملكة بخصوص المنطقة المقسومة

قال خالد الجار الله،نائب وزير الخارجية الكويتي، اليوم ،الثلاثاء ،إن المشاورات الإيجابية مستمرة مع السعودية بخصوص المنطقة المقسومة “ونتطلع إلى التوقيع النهائي في أقرب وقت.”

كان البلدان أوقفا الإنتاج من حقول النفط المشتركة في المنطقة المسماة بالمقسومة قبل أكثر من ثلاث سنوات، مما حجب نحو 500 ألف برميل يوميا بما يعادل 0.5 بالمئة من المعروض النفطي العالمي.