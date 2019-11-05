صحيفة تركية تكشف المستور وتواجه وزير الداخلية: ماذا يفعل “الدواعش” في مدن تركيا؟

هاجم تقرير لصحيفة “بينسيري” التركية وزير الداخلية التركي سليمان حسن صويلو، بشأن تصريحاته السابقة عن أن تركيا لن تكون فندقا لعناصر داعش.

وواجهت الصحيفة وزير الداخلية التركي بتساؤل عن ماذا كان يفعل عناصر داعش الـ500 الذين تم القبض عليهم الأسبوع الماضي في مدن تركيا؟.

وألقى تقرير الصحيفة الضوء على عمليات إلقاء قبض جماعية على عناصر داعش الذين تبين شراؤهم منازل في أكثر من 25 محافظة تركية، وتساءل التقرير عن أي جو من الأمان الذي شعر به هؤلاء وأهم قيادات التنظيم الإرهابي للانتشار بهذا الشكل؟ لو أنهم يعملون على الهروب لأوروبا لتركزوا في محافظتين أو ثلاثة فقط!.

السؤال الأكثر هجوما من الصحيفة على وزير الداخلية ونظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو: كيف تمكن الأمن التركي من إلقاء القبض على 500 داعشي في أسبوع إذا لم يكن بعلم أصلا مكانهم؟.