الديون تحاصر صاحب مطعم في الرياض بسبب تأخر أعمال القطار .. ومشاهير يتفاعلون #كشري_الباشا

تفاعل مشاهير ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع شكوى أحد أصحاب المطاعم في الرياض ويدعى أبو حمود بعد أن أكد خسارته ملايين الريالات بسبب تأخر أعمال قطار الرياض ، و التي أدت لإيقاف الشارع المؤدي إلى مطعمه .

وكان مواطن يدعى أبو حمود قد نشر فيديو يشكو من الخسائر التي لحقت به؛ بسبب إغلاق الطريق الناتج عن أعمال مشروع قطار الرياض. و التي تجاوزت المليون ريال

وقال المواطن “أبو حمود” في تغريدة على حسابه في “تويتر”، إن أعمال الحفر والتشييد في مسار قطار الرياض تسببت في إغلاق الشارع الذي يطل على مطعمه، وتعرض لديون تجاوزت 1.7 مليون ريال، وخسائر بأكثر من 4 ملايين ريال.

وبيَّن أن إدارة المشروع أبلغته أنه سيتم إغلاق الشارع 3 أشهر فقط، ولكن جرى إغلاقه لمدة سنة وأربعة أشهر دون تعويضه، لافتاً إلى أنه قد يدخل السجن قريباً بسبب الديون المتراكمة عليه.

من جانبهم، تفاعل عدد كبير من مشاهير التواصل الاجتماعي لدعم أبو حمود، وتقديم الإعلانات دون مقابل للترويج والتسويق للمطعم.

وقال أبو حمود في مداخلة تلفزيونية ببرنامج تم الذي تبثه قناة sbc : “قبل سنة وستة أشهر Hبلغونا بإغلاق الطريق وسألنا المقاولين قالوا ثلاثة أشهر فقط وكلمني من عندهم مدير تنفيذي وأكد الأمر”

وأضاف: “قلنا ما يجري شيء نصبر هذه المدة، لكن على أرض الواقع ما فيه شيء تحرك ولو كان فيه حفر الأرض ولا سوا أي شيء وانتهت الثلاثة أشهر، والشهر راح معاه شهر صارلنا سنة وأربعة أشهر من يوم ما أغلق الموقع حتى فتح قبل شهر، ولما فتح تفاجأنا أنهم فتحوه بطريقة عكسية، يعني اللي جاي من الدائري ما يمر علينا خلاص، وإيجار محلي مكلفني 350 ألف ريال في السنة، إذا كان مبيعاتي في اليوم من 1500 إلى 2000 ريال كيف أدخل الإيجار حتى”

وتابع أبو حمود ” وما زلت مواصل وعملت كل الحيل حتى توصيل الطلبات صار صعب لأن الطريق بعيد جدا، في النهاية كلمنا المحامي لطلب التعويض، وقالوا ما فيه تعويض لأن المشروع وطني، نزلت التغريدة من الضيق اللي أشعر به، الخسائر كبيرة جدا وأولادي مهددين.