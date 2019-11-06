بدء القبول بتقنية القنفذة للفصل التدريبي الثاني

أعلنت الكلية التقنية بالقنفذة عن فتح باب القبول في برنامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي ١٤٤٠-١٤٤١هـ بداية من يوم الأحد الموافق ١٤٤١/٠٣/١٣هـ ويستمر حتى تاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٣هـ ، وذلك عبر بوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: ‏https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ وسيكون التقديم متاحا في 7 تخصصات .

وأوضحت وكالة الكلية لشؤون المتدربين بالكلية أن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول يوم الأحد ١٤٤١/٠٣/٢٧هـ وسيبدأ التدريب للفصل التدريبي الثاني يوم ١٤٤١/٠٥/٢٤هـ .

وبينت الوكالة أنه في حال الترشح والقبول ستصل رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب لذلك ينبغي توخي الدقة أثناء تعبئة الطلب عبر الموقع ولن يتم قبول أوراق أي متدرب بدون التسجيل على الموقع.

وأوضحت أن المفاضلة بين المتقدمين لبرنامج الدبلوم بناء على معيار النسبة الموزونة والتي تساوي 60 % لدرجة الثانوية العامة و40 % لاختبار القدرات مع منح حديثي التخرج الأولوية للقبول.