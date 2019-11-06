العراق: اعتقال 283 متظاهراً في الناصرية #العراق_ينتفض

كشف بيان لمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أمس الثلاثاء، عن اعتقال 283 متظاهراً وأُفرج عن 156 معتقلاً منهم، في قضاء الشطرة شمال مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، فيما أشار البيان إلى مقتل شخصين خلال التظاهرات وإصابة 23 آخرين نتيجة إطلاق الرصاص الحي.

وأكد ناشطون في الحراك المدني، غلق 30 دائرة حكومية في محافظة ذي قار وقطع 3 جسور في اليوم الثالث للعصيان المدني.

وأضاف البيان أن “المفوضية تراقب الأحداث المتسارعة في محافظة ذي قار وتأسف لوقوع ضحايا وتجدد الاشتباكات بشكل يومي بين القوات الأمنية والمتظاهرين”، مؤكداً “سقوط قتيلين وإصابة 23 بجروح واعتقال 283 متظاهراً أُفرج عن 156 معتقلاً منهم”.

وأشار الى “استخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع من قبل القوات الأمنية تجاه المتظاهرين”، منوهة إلى أن “عدد من المتظاهرين قاموا بحرق دور عدد من المسؤولين في الدولة”.

وأدانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في بيانها استخدام الرصاص الحي والقوة المفرطة التي أدت لسقوط ضحايا، داعية إلى فتح تحقيق فيما يحصل من أحداث خلال التظاهرات”، كما أدانت المفوضية التجاوزات التي تحصل على الممتلكات العامة والخاصة.

ويذكر أن قوات الأمن العراقية تقابل الاحتجاجات الشعبية الحاشدة في البلاد بعنف دموي، حيث استخدمت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيلة للدموع، مما أسفر عن مقتل المئات وإصابة الآلاف.