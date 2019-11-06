مجموعة سوفت بنك تتكبد خسارة فصلية 6.5 مليار دولار

تكبدت مجموعة سوفت بنك اليوم الأربعاء بخسائر فصلية أكبر بكثير من تقديرات المحللين،

متضررة بفعل انخفاض تقييمات بعض أكبر استثماراتها في قطاع التكنولوجيا مثل وي ورك وأوبر تكنولوجيز.

وتكبدت شركة الاستثمار اليابانية العملاقة خسائر تشغيلية بقيمة 704 مليارات ين (6.46 مليار دولار) في الربع من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول. وسجلت سوفت بنك أرباحا تشغيلية بلغت 706 مليارات ين في نفس الفترة قبل عام.

تأتي الخسارة مقارنة مع متوسط تقديرات أربعة محللين بتسجيل خسائر تشغيلية 48 مليار ين، بحسب رفينيتيف.

وتُلقي أول خسارة فصلية للمجموعة في 14 عاما شكوكا حول استراتيجية مؤسسها ماسايوشي سون عالية المخاطرة بالاستثمار في الشركات الناشئة التي تستنفد السيولة النقدية سريعا لتمويل نموها، في الوقت الذي يسعى فيه لجمع تمويل لصندوق استثمار ضخم ثان.

وقالت المجموعة الاستثمارية إن صندوق رؤية التابع لها البالغ حجمه 100 مليار دولار سجل خسارة غير محققة بلغت 537.9 مليار ين في ستة أشهر في ظل نزول قيمة استثماراته في قطاع التكنولوجيا مثل وي ورك وأوبر.

واستثمر صندوق رؤية المدعوم من السعودية، الذي يديره المصرفي السابق بدويتشه بنك راجيف ميسرا، 70.7 مليار دولار في 88 شركة بنهاية سبتمبر أيلول. وقال إن قيمة تلك الاستثمارات الآن 77.6 مليار دولار باستثناء التخارجات.