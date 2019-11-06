الهلال الأحمر يباشر ١٣ حالة في مدرسة بنات بشرق الرياض

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي حالة حريق بمدرسة بنات بحي الصحابة شرق الرياض من خلال حيث تم إرسال ١١ فرقة إسعافيه للموقع وتم مباشرة ١٣ حالة جميعهم طالبات.

وقال ياسر الجلاجل، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، إن غرفة العمليات تلقت بلاغ صباح اليوم عند الساعة العاشرة وأربعين دقيقة من المدرسة يفيد بوجود حالة إغماء واحدة.

وتم على الفور تمرير البلاغ لأقرب مركز إسعاف للمدرسة؛ وعند الوصول تبين انه هناك صفارات إنذار حريق، وتم تدعيم الموقع بخمس فرق تدخل سريع، إضافة لخمس فرق إسعافية. بحسب “الجلاجل”.

وأضاف المتحدث أنه “تمت مباشرة ١٣ حالة هلع وخوف لطالبات المدرسة وعلاجهن في نفس الموقع، من خلال التأكد من العلامات الحيوية للمصابات وإعطائهن أوكسجين بسبب ضيق التنفس الذي تسبب في الهلع والخوف”.

واختتم “الجلاجل” مؤكدا أنه عند وصول الفرقة الإسعافية للموقع انتظرت خارج المدرسة ما يقارب السبع دقائق حتى تم السماح للفرق بالدخول، وعند الدخول تبين أن هناك أكثر من ١٢ حالات أخرى حيث تم إبلاغ العمليات عن طريق الفرق المباشرة لتدعيم الموقع بمزيد من الفرق الإسعافية.