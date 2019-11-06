خسائر كشري الباشا.. هل تفتح الباب لمقاضاة هيئة تطوير الرياض بسبب تأخر مشروع القطار؟

أثارت خسائر محلات “كشري الباشا” الجدل حول ما تعرضت له محال تجارية وأصحاب عقارات من خسائر، بسبب إغلاق عدة طرق رئيسية في الرياض، بسبب أعمال الصيانة، لمدة تجاوزت عام ونصف.

وتفاعل عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع غلق “كشرى الباشا” بعد تعرض صاحبه للدين، وطالبوا بإسقاط الديون عنه، بعد أن بلغت خسائره 4 مليون ريال، إضافة إلى ديون تقدر بـمليون و700 ألف ريال.

وتضرر محل “كشرى الباشا” فى الرياض، نظرا لضيق مساحة ركن السيارات أمام المحل رغم أنه على الطريق السرقع، وعدم تمكن المواطنين من عبور الطريق للوصول إليه.

ويأتي من بين الطرق المغلقة طريق المدينة المنورة، وطريق الملك عبدالله، وطريق الملك عبدالعزيز (المطار القديم)، وغيرها، ما تسبب في كساد عدة مشروعات، سواء سكنية، أو تجارية، بسبب تأخر مشروع طريق الرياض، ما أدى لتكدس الديون على أصحاب تلك المشروعات.