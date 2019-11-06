إنخفاض أرباح الشركة السعودية للكهرباء بنسبة قدرها 64%

انخفضت أرباح الشركة السعودية للكهرباء خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 بنسبة قدرها 64%، إلى 1.98 مليار ريال، مقارنة بأرباح 5.56 مليارات ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2018، مرجعة ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض كمية الطاقة المبيعة، مدفوعا بترشيد الاستهلاك في القطاعين السكني والتجاري.

ووفق بيان الشركة أمس على موقع تداول حققت صافي ربح في الربع الثالث بمقدار 2.68 مليار ريال، بانخفاض نسبته 45% عن الربع المماثل من 2018، والذي حقق صافي ربح بمقدار 4.92 مليارات ريال.

وبلغت قيمة المبيعات 20.83 مليار ريال في الربع الثالث من 2019 بانخفاض 5% عن الربع المماثل من 2018، فيما بلغت مبيعات الـ 9 أشهر 48.74 مليار ريال بانخفاض 4 %.

وبلغت ربحية السهم في الأشهر التسعة 0.47 ريال مقارنة بربحية 1.33 ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.