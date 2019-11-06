لهذا السبب تم حرمان #الاتحاد من الرخصة الآسيوية

تقرر حرمان نادي الاتحاد من الحصول على الرخصة الآسيوية، بسبب المستحقات الخاصة لنادي باوك اليوناني.

وذكرت تقارير اليوم أن المستحقات هي السبب في حرمان اتحاد جدة من الرخصة الآسيوية، نتيجة عدم الالتزام بالمعايير المطلوبة، خاصة المعيار المالي، في ظل المطالبات التي تلاحق النادي.

وأضافت: باوك يطالب الاتحاد بـ5 ملايين يورو، تتمثل في القيمة المتبقية من صفقة انتقال الصربي ألكسندر بيرغوفيتش، حسب العقد المتفق عليه البالغ نحو 10 ملايين يورو وأن النادي اليوناني تسلم دفعة أولى بنحو 5 ملايين يورو، على أن تكون الدفعة الثانية مقسمة على دفعتين، كل دفعة تقدر بنحو 2.5 مليون يورو، والتي حلت الأولى في 30 يونيو الماضي، بعدما أبلغ الاتحاد السعودي نادي الاتحاد بالمطالبة.