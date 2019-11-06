وفد “سنغافوري” بوزارة الإسكان لمناقشة التعاون في المجالات المشتركة

استقبل مستشار وزير الإسكان والمشرف على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، رئيس مجلس إدارة شركة “”Meinhardt (Singapore) Pte Ltd الدكتور شاهزاد نسيم والوفد المرافق له.

وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من سمو الأمير للوفد السنغافوري، بعد ذلك تم اطلاع الوفد على مشاريع وبرامج ومبادرات وزارة الإسكان، إضافة إلى دراسة آليات تفعيل التعاون المشترك من خلال توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين البلدين.

كما تم بحث الفرص الاستثمارية لدى المملكة وسبل التعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين.