جماهير الاتحاد تطالب اتحاد الكرة بالرد على احتجاج العميد ضد أبها

طالبت جماهير نادي الاتحاد، الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالرد على احتجاج ناديها، بعد مشاركة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها أحمد مصطفى (مواليد)، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة (الثامنة) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهى اللقاء لصالح أبها بنتيجة هدفين مقابل هدف، وبعدها طالبت جماهير الاتحاد من خلال وسم #اين_احتجاج_الاتحاد بسرعة الرد على الاحتجاج، مؤكدة قوة موقف ناديها في القضية.

في السياق، كشفت مصادر قانونية لـ”الوئام” أن موقف إدارة نادي الاتحاد يعتبر قويا بالاستناد للمادتين (السادسة) و(السابعة) من شروط تسجيل اللاعبين المواليد المحترفين في الدوري.

وتنص شروط تسجيل اللاعبين على “ألا يكون اللاعب مسجلاً في أي نادٍ خارجي أو اتحاد آخر”. وإذا كان انتقال اللاعب لنادي أبها على سبيل الإعارة من النادي البلجيكي، يعتبر أحمد مصطفى مسجلاً في كشوفات نادي جينت البلجيكي، وبالتالي عدم نظامية مشاركته”، كذلك (ضرورة عدم تمثيل اللاعب لأي منتخب حيث سبق لمصطفى أن مثل المنتخب المصري).