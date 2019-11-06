وزير العمل ينعى متطوعة لقيت مصرعها في حادث سير #حنان_السالم #قدوتنا_حنان

علق أحمد سليمان الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، على مصرع المتطوعة حنان السالم، في حادث سير.

وكتب الوزير: “رحم الله حنان السالم وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، قدوتنا حنان التي فقدت حياتها وهي تحقيق أمنية لأحد الأطفال المصابين بمرض السرطان”.

وتابع: “إن فقدها لا يحزن أهلها فحسب، بل يحزن الوطن بأكمله، وخاصة الأطفال الذين نذرت نفسها تطوعاً لخدمتهم. أسأل الله لها القبول”.

وحنان إحدى المتطوعات اللاتي نذرن أنفسهن وحياتهن لخدمة مرضى السرطان دون مقابل، بمركز الأمير فيصل بن بندر للأورام ببريدة.

وسارع كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى نعيها، مشيدين بأخلاقها ومسيرتها التي قضتها في خدمة مرضى السرطان.