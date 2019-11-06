بلومبيرج: الصين تدرس استثمار يصل إلى 10 مليارات دولار في طرح #أرامكو

أفاد تقرير لوكالة بلومبيرج الأمريكية، الأربعاء، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن كيانات مملوكة للحكومة الصينية تجري محادثات لاستثمار من 5 إلى 10 مليارات دولار في الطرح العام الأولي لشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية.

ومن بين الأطراف المشاركة في المناشقات المتعلقة بشراء أسهم في الطرح، بحسب التقرير، صندوق طريق الحرير الذي مقره بكين وشركة سينوبك لإنتاج النفط المملوكة للدولة وصندوق الثروة السيادي مؤسسة الصين للاستثمار.

وأضاف التقرير أنه لا توجد التزامات مؤكدة حتى الآن، وأن تشكيلة المستثمرين المشاركين وحجم الاستثمارات سيتحددان في نهاية المطاف بناء على توجهات الحكومة الصينية.

وكانت أرامكو دشنت الأحد طرحها الأولي، معلنة عن نيتها الإدراج بالبورصة المحلية في عملية قد تصبح الأكبر من نوعها في العالم مع سعي المملكة لتنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط.

ولم ترد أرامكو ولا صندوق طريق الحرير أو سينوبك أو مؤسسة الصين للاستثمار حتى الآن على طلبات للتعقيب.

ووسط كثرة التكهنات التي دارت حول النسبة النهائية التي ستطرح في الاكتتاب العام الأولي، أفادت مصادر لوكالة رويترز أن الحكومة تتطلع لطرح 2% من أرامكو أمام المساهمين من الأفراد والمؤسسات.

كما قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز، إن الحكومة السعودية ستخضع لقيد مدته سنة على بيع أسهم إضافية من شركة أرامكو بعد الطرح العام الأولي.

ومن المنتظر صدور نشرة الإصدار في التاسع من نوفمبر، بحسب ما أعلنته أرامكو، فيما أوضحت مصادر رويترز أن الشركة ستعلن النطاق السعري في السابع عشر من نوفمبر على أن تبدأ العروض الترويجية في الثامن عشر من نوفمبر