إخوان مصر الهاربون: تركيا منحتنا الجنسية مجانا بشرط تغيير الأسماء

اعترف الإخواني الهارب خارج، ياسر العمدة، والمدان في عدة قضايا، بأن السلطات التركية منحته الجنسية بعد تنفيذه إجراءات اشترطتها هناك.

وأضاف العمدة، عبر صفحته على فيسبوك، أن عددا من مذيعي قنوات الإخوان المقيمين في إسطنبول حصلوا على الجنسية أيضا ويستعدون لاستلام جوازات سفرهم الجديدة.

وكشفت تقارير تركية أن السلطات منحت الجنسية بالفعل لعدد من إخوان مصر الفارين إليها، وبعض العناصر الإرهابية الهاربة من مصر، وطالبتهم بتغيير أسمائهم في جوازات سفرهم التركية الجديدة.

وأضاف أن تكلفة الحصول على الجنسية التركية، تبلغ نحو 250 ألف دولار، وتتطلب اشتراطات وإجراءات معقدة، مشيرا إلى أنه وبعض الهاربين من مذيعي قنوات الإخوان حصلوا على الجنسية التركية مجانا ومن دون مقابل.