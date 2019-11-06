أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على معظم مناطق المملكة من الجمعة إلى الاثنين

حذرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، من تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة تبدأ من يوم الجمعة المقبل إلى يوم الاثنين.

وقالت في بيان صحفي، تشير التوقعات إلى تأثر أجواء المملكة بحالة عدم الاستقرار على معظم المناطق حيث يتوقع هطول أمطار رعدية قد تصحب بتساقط البرد ورياح نشطة السرعة تصل إلى 45 كم، وتثير الأتربة، خاصة خلال النهار.

وأضافت: “تبدأ الحالة اعتبارا من يوم الجمعة إلى يوم الاثنين، على مرتفعات (جازان، سير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، ويمتد تأثيرها، من مساء الجمعة ويوم السبت لتشمل مناطق، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، ويتوقع أن تزيد بهطول الأمطار متوسطة يومي الأحد والاثنين على المناطق المذكورة”.

بما فيها الأجزاء الساحلية من هذه المناطق، بينما يتوقع أن تكون الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق، القصيم، حائل، الشرقية، والأجزاء الشمالية والشرقية من منطقة الرياض.