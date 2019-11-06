عاجل.. وكالة الأنباء اليمنية: الأحزاب والقوى السياسية تعلن تأييدها لـ #اتفاق_الرياض

أعلنت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية دعمها وتأييدها لاتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي التي تمت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وبحضور ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد ال نهيان.

وأكدت في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عزمها العمل مع كافة الأطراف على تنفيذه كونه طريقاً آمناً لتمكين حضور الدولة وتفعيل مؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن للقيام بواجباتها في إدارة الشأن العام وتوفير الخدمات وإحلال الأمن والاستقرار وعودة الحياة السياسية وتمكين الأحزاب السياسية من القيام بدورها بناء على قاعدة الالتزام بالتوافق والشراكة داعية الجميع للعمل بكل إخلاص وتفاني على تنفيذه للخروج من متاهات الانقسامات والصراعات التي لن تخدم سوى مليشيا الحوثي ومشروعها السلالي الطائفي. وأعربت الأحزاب والقوى السياسية عن تقديرها للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لوقوفهم الداعم والمساند لليمن أمام المشروع الإيراني التوسعي.

كما أكدت ثقتها بالقيادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، وبالمملكة العربية السعودية ممثلة بالملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان كضامنين للاتفاق ورعاه امناء لتسييره تحت مظلة الشرعية اليمنية والمرجعيات الجامعة ممثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة.

وصدر البيان عن كل من : المؤتمر الشعبي العام التجمع اليمني للإصلاح الحزب الاشتراكي اليمني التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري اتحاد الرشاد اليمني حزب العدالة والبناء حركة النهضة للتغيير السلمي حزب التضامن الوطني اتحاد القوى الشعبية حزب السلم والتنمية حزب البعث العربي الاشتراكي حزب البعث العربي الاشتراكي القومي حزب الاتحاد الجمهوري