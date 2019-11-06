إيرانيان يعترفان بالتجسس لصالح المخابرات الإيرانية في أمريكا

اعترف كل من أحمد رضا محمدي دوستدار (39 عامًا) وهو مواطن أميركي – إيراني مزدوج الجنسية، ومجيد قرباني (60 عامًا) وهو مواطن إيراني يسكن في ولاية كاليفورنيا، بتهمة “التجسس” ضد منظمة “مجاهدي خلق” الإيرانية المعارضة في أميركا لصالح أجهزة استخبارات النظام الإيراني.

وكشف بيان أصدره مكتب الادعاء العام الفيدرالي في العاصمة الأميركية واشنطن، عن إدانة المتهمين بالتجسس لقيامهما بالمراقبة وجمع معلومات عن المواطنين الإيرانيين – الأميركيين من أعضاء منظمة “مجاهدي خلق”.

وقالت جيسي ك. ليو، المدعية العامة في ولاية كولومبيا، إن “الحكومة الإيرانية اعتقدت بأنها يمكن أن تفلت من إجراء المراقبة على الأشخاص في الولايات المتحدة عن طريق إرسال أحد وكلائها إلى هنا لمهمة إقامة دائمة في إدارة وجمع تلك المراقبة”.

وأضافت: “هذه القضية تسلط الضوء على جهودنا لملاحقة أولئك الذين يهددون الأمن القومي وإحباط قيام الحكومات الأجنبية باستهداف الأفراد الأميركيين”.

قال جاي تاب، مساعد المدير التنفيذي لفرع الأمن القومي بمكتب التحقيقات الفيدرالي، إن “الموقوفين اعترفا بانتهاك القانون والعمل نيابة عن حكومة إيران من خلال جمع معلومات حول أنشطة المعارضين الإيرانيين في بلادنا”. وأضاف: “إن تحركات مكتب التحقيقات الفيدرالي في هذه الحالة توضح مدى جدية مهمتنا في حماية الشعب الأميركي ودعم الدستور”.

وأكد تاب أن “مكتب التحقيقات الفيدرالي سيواصل التحقيق عن كثب في أي نشاط غير قانوني يهدد مواطنينا وحقوقهم المحمية دستوريًا، ولن نتسامح مع أي نشاط من هذا القبيل تقوم به حكومة إيران أو عملاؤها”.

ووفقا لبيان الادعاء العام، فقد اعترف دوستدار تحت القسم بأنه سافر إلى الولايات المتحدة من إيران في ثلاث مناسبات للقاء قرباني ونقل توجيهات لأنشطة قرباني نيابة عن حكومة إيران.