الجيش الليبي: هناك عناصر من النصرة وداعش جُلبت للقتال مع الميليشيات الإرهابية

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن القوات الجوية تمكنت من السيطرة على كامل المنطقة الممتدة من سيرت حتى الحدود التونسية.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحافي الأربعاء، أن هناك انسحابا لكثير من عناصر الميليشيات الإرهابية من عدة مناطق في محيط طرابلس تحت وقع ضربات القوات المسلحة.

وتابع أن الميليشيات تحاول تجنيد شباب في البلدات المحيطة بطرابلس باستخدام المال لكنها لم تنجح في ذلك، والقوات البرية قادت عمليات ساعدت على القضاء على رؤوس الميليشيات خارج العاصمة.

وأكد أن هناك عناصر من النصرة وداعش تم جلبها للقتال بجانب الميليشيات الإرهابية ضد الجيش الوطني.