إصابة 8 وإخلاء 23 في حريق بعمارة سكنية بشوقية مكة

أصيب 8 أشخاص، وأخلى الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة 23 شخصا في حريق شقة بعمارة مأهولة بالسكان مكونة من 4 أدوار بشوقية مكة المكرمة.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، أنه وفي تمام الساعة 7.30 ورد بلاغ مفادة وقوع حادث حريق في شقة بحي الشوقية وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في غرفة بداخل شقة تقع بالدور الثاني من عمارة مكونه من 4 أدوار مأهوله بالساكنين يقدر عددهم بحوالي 23 شخصا جرى اخلائهم عن طريق وحدات الإنقاذ نتيجة لكثافة الأدخنة الناجمة عن الاشتعال تمت السيطرة على الحادث وإخماده وقد نجم عن الحادث إصابة 3 أشخاص من الساكنين باختناق جرى نقلهم للمستشفى وحالتهم مستقرة.

وتلقى 5 أشخاص العلاج في الموقع نتيجة إصابتهم بحالة هلع وخوف وغادروا الموقع وهم بصحة جيدة.

وأوضح المتحدث “فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقا مع الجهات المعنية”.

ويهيب الدفاع المدني بضرورة التأكد من صلاحية الأجهزة الكهربائية المستخدمة ومطابقتها للمواصفات والمقاييس ومراعاة عدم زيادة الأحمال أثناء استخدام التوصيلات.