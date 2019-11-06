إشادات بموقه النبيل.. مواطن عرعر فتح ممرا بمنزله لمرور المصلين إلى المسجد

أشاد نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بموقف مواطن قالوا إنه يسكن في عرعر فتح ممرا عبر منزله إلى المسجد.

وتداول مغردون صورة ممر منزل المواطن إلى المسجد، وعلقوا بأن موقف المواطن يدل على نبل أخلاقه بعدما أراد التخفيف عن المصلين ليمروا عبر منزله إلى المسجد في المنطقة الخلفية من المنزل.

وعلق المغرد السنيدي قائلا “يالله.. جميل جدا بادرة رائعه الله يجعل عبوره على الصراط المستقيم أسرع من البرق والله يجعلها في ميزان حسناته”.

وقال مغرد آخر يدعى سليمان “الله يجعله بميزان حسناته ياخي لاحظت أن كل أهل الشمال كذا فزعات ويحبون يسوون الخير بلا مقابل وكرم الأخلاق عندهم عالي تبارك الله”.